Протоирей Владимир Вигилянский прокомментировал перемещение "Троицы" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает Радио 1.
Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ заявил, что икона вернутся на свое место, которое было предназначено Андрею Рублеву. Рядом с реликвией будут располагаться другие иконы, которые создавались для этого же собора.
По словам Игилянского, "Троица" возвращается на свободу, после тюрьмы.
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