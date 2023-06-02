Возвращается из тюрьмы: священник прокомментировал передачу "Троицы" храму Христа Спасителя

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Протоирей Владимир Вигилянский прокомментировал перемещение "Троицы" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает Радио 1.

Фото: Википедия

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ заявил, что икона вернутся на свое место, которое было предназначено Андрею Рублеву. Рядом с реликвией будут располагаться другие иконы, которые создавались для этого же собора.

По словам Игилянского, "Троица" возвращается на свободу, после тюрьмы.