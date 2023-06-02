Иммерсивный спектакль "На Трубе" покажут в Школе современной пьесы в июне

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11, 13 и 14 июня в театре "Школа современной пьесы" пройдет иммерсивный спектакль "На Трубе".

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

В первом акте вы переместитесь в прошлое и своими глазами увидите, как Люсьен Оливье придумал фирменный салат, Чайковский отмечал свадьбу, Чехов встречался с дамами, Достоевский произнес речь о Пушкине, а студенты и профессора праздновали Татьянин день.

Во второй части путешествие перенесет вас в зал "Эрмитаж": вы посмотрите отрывки из жизни Чехова и Толстого.

В финале — невероятное перемещение в знаменитый ресторана Люсьена Оливье.

В главных ролях артисты:

Ирина Алфёрова,

Александр Галибин,

Татьяна Веденеева,

Юрий Чернов,

Джульетта Геринг,

Иван Мамонов

и многие другие.

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