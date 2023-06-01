В Московский театр "Школа современной пьесы" пришел Красавец мужчина

12 и 13 сентября в Театре на Трубной (Школе современной пьесы) состоится первая премьера нового театрального сезона — спектакль "Красавец мужчина" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Это история падения личности о мужчине — цинике и манипуляторе, мечтающем создать благополучную жизнь за счет женщин. Он не умеет любить и пойдет на все ради материальных благ. Он переступит через моральные принципы в обмен на беззаботное существование.

Дмитрий Астрахан, режиссёр спектакля: "Путь падения главного героя мало исследуется. Важно рассмотреть его, как драматического персонажа, показать весь путь его человеческой деградации, ведь это история о том, как мужчина пытается продать себя. Это должно быть смешно, драматично и узнаваемо одновременно".

Вас ждёт модное мужское дефиле от одного из лучших российских модельеров Дмитрия Логинова, который выступает в роли художника спектакля, яркие костюмы, необычная сценография и живая музыка.

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