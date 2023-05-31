В июне в Школе современной пьесы покажут "Час тишины"

В Московском театре "Школа современной пьесы" 3, 4, 5, 16, 17, 18 июня пройдет премьера спектакля "Час тишины" — семейной комедии с потопом, скандалом и джазом от автора театральных хитов Флориана Зеллера. Актриса театра и кино Олеся Железняк впервые сыграет в "Часе тишины" 5 июня.
У Мишеля, главного героя спектакля, никак не получается послушать пластинку мечты — "Me, myself and I”. То у жены все ”сложно и непросто”, то сын просит называть его ”Долбаная крыса”, то сосед нежданно придет в гости, а вдобавок к этому — потоп в квартире.
Наступит ли тот самый час тишины у главного героя? Чем закончится эта веселая (или грустная?) история.
В качестве сценографа спектакля дебютировал известный художник Василий Ложкин.
Фотограф — Петр Захаров
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