В Перми откроют памятник посикунчику

0:41 Your browser does not support the audio element. Культура

В Перми у ресторана коми-пермяцкой "Чоскыт Керку" будет открыт новый арт-объект "Посикунчик". Об этом сообщает properm. ru.

Фото: freepik.com/@user18526052

Открытие объекта намечено на 1 июня по улице Пермской. Автором скульптуры выступил Рустам Исмагилов.

Высота арт-объекта порядка 120 сантиметров, сделан он из бронзы и нержавеющей стали. Изделие представляет из себя столик с тарелкой, на которой лежат два пирожка.

Стоит отметить, что посикунчики считаются особенным блюдом пермской кухни. Это ни что иное, как пироги с мясом, только небольшого размера.