В Перми у ресторана коми-пермяцкой "Чоскыт Керку" будет открыт новый арт-объект "Посикунчик". Об этом сообщает properm. ru.
Открытие объекта намечено на 1 июня по улице Пермской. Автором скульптуры выступил Рустам Исмагилов.
Высота арт-объекта порядка 120 сантиметров, сделан он из бронзы и нержавеющей стали. Изделие представляет из себя столик с тарелкой, на которой лежат два пирожка.
Стоит отметить, что посикунчики считаются особенным блюдом пермской кухни. Это ни что иное, как пироги с мясом, только небольшого размера.
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