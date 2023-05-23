В театре "Модерн" покажут оригинальную постановку Юрия Грымова "Кладбище понтов"

1:36 Your browser does not support the audio element. Культура

27 мая в театре "Модерн" сыграют спектакль Юрия Грымова "Кладбище понтов", в котором главные герои — автомобили: Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс, Ламборгини, Ягуар.

Фото: Пресс-служба театра Модерн

Быть может, вы не задумывались об этом, но у машин есть Душа. Машина способна как сберечь своего владельца, так и погубить, обидевшись на невнимание и холодность. Именно об этом рассказывает уникальная по форме и содержанию постановка, которая напрочь перевернет ваше представление о "железных конях"!

Юрий Грымов поставил спектакль по мотивам мультфильма. Каждый костюм детально отображает характер разных марок автомобилей. И даже простая лошадиная сила обретает в спектакле человеческие черты.

Это ироничная и трогательная, очень человечная и до жути правдивая история об ответственности и бесконтрольной силе, хрупком милосердии и умении слышать друг друга. Спектакль напомнит о том, что такое истинная доброта, любовь и преданность.

В спектакле звучит специальная версия песни "Машины" группы "Танцы минус".

Начало спектакля в 18:00.

В главных ролях:

Анна Каменкова,

Александр Борисов,

Алексей Баранов,

Юрий Анпилогов,

Марианна Канивец,

Александр Мирлюнди (Жуков),

Алексей Багдасаров,

Александр Горелов,

Маина Чижевская,

Александра Богданова

и другие…