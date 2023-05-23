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В театре "Модерн" покажут оригинальную постановку Юрия Грымова "Кладбище понтов"

1:36
Культура

27 мая в театре "Модерн" сыграют спектакль Юрия Грымова "Кладбище понтов", в котором главные герои — автомобили: Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс, Ламборгини, Ягуар.

В театре "Модерн" покажут оригинальную постановку Юрия Грымова "Кладбище понтов"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Быть может, вы не задумывались об этом, но у машин есть Душа. Машина способна как сберечь своего владельца, так и погубить, обидевшись на невнимание и холодность. Именно об этом рассказывает уникальная по форме и содержанию постановка, которая напрочь перевернет ваше представление о "железных конях"!

Юрий Грымов поставил спектакль по мотивам мультфильма. Каждый костюм детально отображает характер разных марок автомобилей. И даже простая лошадиная сила обретает в спектакле человеческие черты.

Это ироничная и трогательная, очень человечная и до жути правдивая история об ответственности и бесконтрольной силе, хрупком милосердии и умении слышать друг друга. Спектакль напомнит о том, что такое истинная доброта, любовь и преданность.

В спектакле звучит специальная версия песни "Машины" группы "Танцы минус".

Начало спектакля в 18:00.

В главных ролях:

  • Анна Каменкова,
  • Александр Борисов,
  • Алексей Баранов,
  • Юрий Анпилогов,
  • Марианна Канивец,
  • Александр Мирлюнди (Жуков),
  • Алексей Багдасаров,
  • Александр Горелов,
  • Маина Чижевская,
  • Александра Богданова

и другие…

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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