В театре "Модерн" покажут оригинальную постановку Юрия Грымова "Кладбище понтов"

27 мая в театре "Модерн" сыграют спектакль Юрия Грымова "Кладбище понтов", в котором главные герои — автомобили: Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс, Ламборгини, Ягуар.
Быть может, вы не задумывались об этом, но у машин есть Душа. Машина способна как сберечь своего владельца, так и погубить, обидевшись на невнимание и холодность. Именно об этом рассказывает уникальная по форме и содержанию постановка, которая напрочь перевернет ваше представление о "железных конях"!
Юрий Грымов поставил спектакль по мотивам мультфильма. Каждый костюм детально отображает характер разных марок автомобилей. И даже простая лошадиная сила обретает в спектакле человеческие черты.
Это ироничная и трогательная, очень человечная и до жути правдивая история об ответственности и бесконтрольной силе, хрупком милосердии и умении слышать друг друга. Спектакль напомнит о том, что такое истинная доброта, любовь и преданность.
В спектакле звучит специальная версия песни "Машины" группы "Танцы минус".
Начало спектакля в 18:00.
В главных ролях:
и другие…
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