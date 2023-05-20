В Министерстве культуры сообщили о зарплатах руководителей театров и музеев в Перми. Информацию о них представило издание properm.ru.
В музейной сфере средние месячные гонорары за прошлый год составляли:
В сфере театров и филармонии наибольший доход имеет Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра. Он получал в среднем 707,4 тыс. рублей в месяц в 2022 году.
Зарплата исполнительного директора Театра-Театра Егора Мухина составила 503,6 тыс. рублей. Руководитель Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина зарабатывала 459,2 тыс. руб. в месяц. Бывший генеральный директор Пермского академического театра оперы и балета (уволился в мае 2023 года) Довлет Анзароков имел ежемесячный доход 282,9 тыс. рублей. Директор Коми-Пермяцкого национального драматического театра имени М. Горького Анатолий Четин получал 117,8 тыс. руб.
По уровню среднемесячной зарплаты руководителей колледжей и училищ за прошлый год сложилась следующая картина:
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