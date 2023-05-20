Минкульт Прикамья сообщил о зарплатах руководителей театров и музеев в 2022 году

2:37 Your browser does not support the audio element. Культура

В Министерстве культуры сообщили о зарплатах руководителей театров и музеев в Перми. Информацию о них представило издание properm.ru.

Фото: Пресс-служба Театра Сатиры

В музейной сфере средние месячные гонорары за прошлый год составляли:

Наиля Аллахвердиева , руководитель музея современного искусства PERMM — 249,7 тыс. рублей;

, руководитель музея современного искусства PERMM — 249,7 тыс. рублей; Татьяна Вострикова , директор Пермского краеведческого музея — 219,1 тыс. рублей;

, директор Пермского краеведческого музея — 219,1 тыс. рублей; Юлия Тавризян , директор Пермской государственной художественной галереи — 192,9 тыс. рублей;

, директор Пермской государственной художественной галереи — 192,9 тыс. рублей; Наталия Семакова , директор мемориального музея-заповедника истории политических репрессий "Пермь-36" — 172,4 тыс. рублей;

, директор мемориального музея-заповедника истории политических репрессий "Пермь-36" — 172,4 тыс. рублей; Ирина Трофимова, директор Чердынского краеведческого музея имени А. С. Пушкина — 78,3 тыс. рублей.

В сфере театров и филармонии наибольший доход имеет Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра. Он получал в среднем 707,4 тыс. рублей в месяц в 2022 году.

Зарплата исполнительного директора Театра-Театра Егора Мухина составила 503,6 тыс. рублей. Руководитель Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина зарабатывала 459,2 тыс. руб. в месяц. Бывший генеральный директор Пермского академического театра оперы и балета (уволился в мае 2023 года) Довлет Анзароков имел ежемесячный доход 282,9 тыс. рублей. Директор Коми-Пермяцкого национального драматического театра имени М. Горького Анатолий Четин получал 117,8 тыс. руб.

По уровню среднемесячной зарплаты руководителей колледжей и училищ за прошлый год сложилась следующая картина:

директор Пермского краевого колледжа искусств и культуры Лариса Белецкая — 158,2 тыс. рублей;

— 158,2 тыс. рублей; директор Пермского музыкального колледжа Анна Жарова — 150,1 тыс. рублей;

— 150,1 тыс. рублей; директор Художественного училища (техникума) города Перми Георгий Сметанин — 135,5 тыс. рублей.

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