Хотите узнать, что на самом деле хочет женщина?
26, 27, 29 мая в театре "Школа современной пьесы" пройдет показ спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.
Это история яркой и уверенной журналистики, которой так не хватало настоящей любви. У нее было все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но она не чувствовала себя счастливой. Посмотрев на свою жизнь со стороны, девушка поняла, что упустила самое главное в погоне за успехом…
Режиссёр — Мария Федосова.
Фотограф — Петр Захаров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.