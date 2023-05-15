19 мая театр "Модерн" сыграет семейную комедию "Масквичи"

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19 мая в старинном особняке на Спартаковской площади покажут добрую, семейную комедию режиссёра Юрия Грымова "Масквичи" (именно так, через букву "А", на старом московском диалекте).

Фото: Пресс-служба театра Модерн

На сцене "Модерна" разворачивается невыдуманная история московской семьи, разделённой Атлантикой. А герои этой истории до боли знакомы всем и каждому — зритель обязательно узнает в них себя, своих детей или родителей.

Приезд пожилых родителей к дочерям - как стихийное бедствие: в первый же день в чужой стране умудряются устроить дебош, в одночасье рушат привычный уклад в семье, начинают задавать неудобные вопросы, лезут с непрошеными советами: не так одеты, не то едите, не там работаете, даже розетки им не те. Внук Лео едва говорит на русском языке. Старшая дочь — уже не Ася, а Ариэль, "как стиральный порошок". Муж Аси, выходец с Кубы, вообще ничего не понимает про этих странных людей из "Страны Советов", а они ничего не понимают про него. Конфликт поколений, вероисповеданий, идеологий неизбежен. Но именно эти неугомонные "масквичи" начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, усаживают их за один стол, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом.

Автор пьесы Екатерина Брезгунова определила жанр как "драмедия" — драма плюс комедия. Но режиссёр Юрий Грымов сделал чистую комедию с мелодраматическим финалом, лёгкую и по-житейски мудрую.

В спектакле звучат великолепные песни в исполнении Валерия Ободзинского, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, "Машины времени" и Pink Floyd.

В фойе театра зрителей встречает гигантская Неваляшка. Как сказал один из героев комедии: "Я, как неваляшка, — упал, отжался, встал… Нас так просто не завалить!"

Режиссёр: Юрий Грымов.

В ролях:

Богдан Щукин

Александр Борисов

Валерия Королёва

Марина Дианова

Диллон Олойеде

Ольга Богомазова