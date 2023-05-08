МК: российская актриса Галина Бокашевская назвала причину смерти Александра Тютрюмова

0:59 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёрский мир огорчён из-за неожиданной кончины Александра Тютрюмова, снимавшегося в сериале "Убойная сила". Вчера утром он умер в одной из больниц Санкт-Петербурга. Близкая подруга актёра Галина Бокашевская назвала "МК" причину его смерти.

Фото: m.kino-teatr.ru

"Организм просто не выдержал. У него были проблемы со здоровьем. Образовался камень, где-то находился внутри, он вовремя не удалил его", — сообщила она.

Актёра хотели транспортировать в другую больницу, но в итоге решили этого не делать. Бокашевская рассказала, что была сделана операция, но организм не выдержал.

Актриса помогает семье с похоронами. Она упомянула, что много коллег придут проводить Тютрюмова, так как он был любим многими. Бокашевская также сообщила, что за всю свою жизнь никогда не слышала плохих слов в адрес актёра, потому что он всегда помогал всем.

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