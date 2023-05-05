Торжественный вечер, посвященный Анатолию Папанову, пройдет в Театре сатиры

2:03 Your browser does not support the audio element. Культура

8 и 9 мая в 19:00 на Основной сцене Московского академического театра сатиры состоится торжественный вечер "А.Д. Папанов: Любить и верить", посвященный легендарному артисту Анатолию Дмитриевичу Папанову.

Фото: Пресс-служба Театра Сатиры

Человек с непростой судьбой, грандиозным талантом и большим сердцем. Его любят и знают зрители разных поколений. Фразы, сказанные его героями на сцене и в кино давно стали крылатыми.

"Это был великий, культовый человек. Когда говоришь о Папанове, надо понимать, что индивидуальность определяет все. Я много лет работал с Анатолием Дмитриевичем, изо дня в день наблюдал его. Есть такая известная фраза: "незаменимых нет". Это неправда. Такого, как Папанов заменить нельзя…" — отмечает президент Театра сатиры Александр Ширвиндт.

Даты проведения вечера выбраны совсем не случайно, ведь Анатолий Дмитриевич был фронтовиком. В годы Великой Отечественной войны Папанов получил серьезное ранение, но это не помешало исполнить юношескую мечту — стать артистом. В 1948 году Анатолий Папанов был принят в труппу Московского академического театра сатиры, служению которому посвятил более 40 лет.

Близкие Анатолия Папанова говорили, что военные годы повлияли на всю жизнь артиста, и это будет отражено в программе вечера.

Легенду театра и кино мы вспомним в теплом в кругу его друзей и коллег. В праздничном вечере примут участие

Александр Ширвиндт,

Вера Васильева,

Юрий Васильев,

Светлана Рябова,

Наталья Селезнева

и многие другие.

Они поделятся личными историями про Анатолия Дмитриевича, исполнят песни и прочтут стихи. Также на сцену выйдут артисты молодого поколения, которых вдохновляет и не перестает волновать загадка творчества Папанова.