Торжественный вечер, посвященный Анатолию Папанову, пройдет в Театре сатиры

8 и 9 мая в 19:00 на Основной сцене Московского академического театра сатиры состоится торжественный вечер "А.Д. Папанов: Любить и верить", посвященный легендарному артисту Анатолию Дмитриевичу Папанову.
Человек с непростой судьбой, грандиозным талантом и большим сердцем. Его любят и знают зрители разных поколений. Фразы, сказанные его героями на сцене и в кино давно стали крылатыми.
"Это был великий, культовый человек. Когда говоришь о Папанове, надо понимать, что индивидуальность определяет все. Я много лет работал с Анатолием Дмитриевичем, изо дня в день наблюдал его. Есть такая известная фраза: "незаменимых нет". Это неправда. Такого, как Папанов заменить нельзя…" — отмечает президент Театра сатиры Александр Ширвиндт.
Даты проведения вечера выбраны совсем не случайно, ведь Анатолий Дмитриевич был фронтовиком. В годы Великой Отечественной войны Папанов получил серьезное ранение, но это не помешало исполнить юношескую мечту — стать артистом. В 1948 году Анатолий Папанов был принят в труппу Московского академического театра сатиры, служению которому посвятил более 40 лет.
Близкие Анатолия Папанова говорили, что военные годы повлияли на всю жизнь артиста, и это будет отражено в программе вечера.
Легенду театра и кино мы вспомним в теплом в кругу его друзей и коллег. В праздничном вечере примут участие
и многие другие.
Они поделятся личными историями про Анатолия Дмитриевича, исполнят песни и прочтут стихи. Также на сцену выйдут артисты молодого поколения, которых вдохновляет и не перестает волновать загадка творчества Папанова.
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