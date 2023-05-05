Андрей Тарасов ищет рояль Рахманинова

Известный московский коллекционер Председатель Совета директоров банка ЦентроКредит Андрей Тарасов недавно вернулся из зарубежной поездки, в ходе которой искал в Стамбуле, Люцерне, Стокгольме и Лондоне следы любимого рояля Сергея Рахманинова, 150-летие со дня рождения, которого мы отмечаем в 2023 году.
Сергей Васильевич Рахманинов родившийся в 1873 году в Новгородской губернии с детства играл на фортепьяно, и, несомненно, любой инструмент, которого касались его руки, вызывает огромный интерес.
Вообще-то Председатель ЦентроКредита коллекционирует российские исторические документы и ценные бумаги, но так уж получилось, что, по счастливой случайности, однажды Тарасов неожиданно наткнулся на исторический музыкальный артефакт, пройти мимо которого было просто невозможно. И вот уже хобби по возвращению на Родину документов, акций и облигаций расширилось, и теперь Андрей Тарасов с увлечением проводит всё свободное время в архивах и библиотеках, охотясь за новыми культурно-историческими трофеями.
Андрей Игоревич Тарасов сам играет на нескольких музыкальных инструментах, но к фортепьяно относится особенно трепетно. Инженер по образованию и финансист волею судьбы, Тарасов — горячий поклонник творчества великого русского композитора и блестящего пианиста Рахманинова. Услышав от одного нашего известного музыканта рассказ-притчу о судьбе одного из роялей Сергея Васильевича, владелец АКБ "ЦентроКредит" поверил в нее и увлекся поисками.
Опыта и упорства в розыске и изучении исторических документов коллекционеру Тарасову не занимать. По словам члена российского Союза бонистов Алексея Авчухова, — коллекция Тарасова уже одна из крупнейших в России, а, возможно, и в мире, — так что шансы на успех вполне реальные.
Кропотливая работа пока идет непросто и небыстро, но, по ходу поисков, уже найдены два антикварных музыкальных инструмента с богатой историей. Находки переданы Российской Государственной специализированной академии искусств.
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