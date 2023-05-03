Прощание с модельером Зайцевым пройдёт 4 мая в Подмосковье

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

В городе Щёлково, который расположен в Подмосковье, 4 мая пройдет открытая церемония прощания с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Об этом официально сообщили представители Московского дома моды художника.

Фото: Московский дом мод Зайцева

"Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12:00 в Соборе Троицы Живоначальной (г. Щелково, Пролетарский проспект, 8, стр. 1)"

Уточняется, что местом захоронения станет Жегаловское кладбище.

Стоит напомнить, что Модельер Вячеслав Зайцев ушёл из жизни 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. По предварительным данным, он скончался в реанимации в больнице города Щёлково из-за желудочного кровотечения.