Прощание с модельером Зайцевым пройдёт 4 мая в Подмосковье

В городе Щёлково, который расположен в Подмосковье, 4 мая пройдет открытая церемония прощания с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Об этом официально сообщили представители Московского дома моды художника.
"Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12:00 в Соборе Троицы Живоначальной (г. Щелково, Пролетарский проспект, 8, стр. 1)"
Уточняется, что местом захоронения станет Жегаловское кладбище.
Стоит напомнить, что Модельер Вячеслав Зайцев ушёл из жизни 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. По предварительным данным, он скончался в реанимации в больнице города Щёлково из-за желудочного кровотечения.
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