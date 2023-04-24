Основатель "Кремлёвского балета" Андрей Петров скончался

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Коллектив Государственного Кремлёвского дворца "с прискорбием сообщает о кончине бессменного художественного руководителя и главного балетмейстера театра "Кремлевский балет", народного артиста России" Андрея Петрова. Он ушел из жизни в возрасте 78-и лет, сообщается на официальной странице театра в соцсетях.

"Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Борисовича Петрова, а также труппе его любимого детища — театра «Кремлёвский балет»"

Петров всю жизнь посвятил балету и хореографии: после окончания Московского хореографического училища (1965 год) он начал работать в Государственном академическом Большом театре СССР, где пробыл 20 лет. Чуть позже основал театр балета в Кремле (1990 год), и больше не покидал своего детища.