Театр Наций отменил апрельские спектакли с Лией Ахеджаковой

Театр Наций отменил спектакль Андрея Могучего "Сказка про последнего ангела".

Показы спектакля были запланированы на 26 и 27 апреля.

На официальном сайте театра объяснили, что постановка отменена по техническим причинам. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть.

В основу спектакля, который был отмечен главным призом театральной премии "Золотая маска", легли произведения Романа Михайлова и сказка Алексея Саморядова. Главный герой оказывается в психиатрической больнице, обретает настоящих друзей и получает возможность изменить свою жизнь.

Одну из ролей в постановке исполняет актриса Лия Ахеджакова, которая в начале апреля по собственному желанию уволилась из театра "Современник" после отмены февральских и мартовских показов спектакля "Игра в джин" с её участием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.