МК: опубликованы кадры с красной дорожки 45-го ММКФ-2023 в Москве

1:11 Your browser does not support the audio element. Культура

Состоялось открытие 45-го Московского международного кинофестиваля. В Театре "Россия" президент фестиваля Никита Михалков и председатель жюри главного конкурса индийский режиссёр Рахуль Равель открыли мероприятие на сцене.

"Мы приветствуем гостей из 35 стран, которые не боятся посетить нас. Хочу поздравить вас с началом 45-го московского фестиваля", — сказал Михалков.

Кадры с Московского кинофестиваля

На красной дорожке появилось множество знаменитостей в захватывающих нарядах, среди которых Олеся Судзиловская, Настасья Самбурская, Ида Галич, Ксения Алфёрова, Екатерина Гусева, Елена Летучая, Жасмин, Елена Подкаминская, Кристина Асмус и другие.

На фестивале будут конкурировать 12 полнометражных фильмов за главный приз "Золотого святого Георгия", а также около 200 работ из 60 стран в рамках других конкурсов. Мероприятие продлится до 27 апреля.

Яркие моменты фестиваля опубликовал "МК".

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