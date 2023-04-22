Состоялось открытие 45-го Московского международного кинофестиваля. В Театре "Россия" президент фестиваля Никита Михалков и председатель жюри главного конкурса индийский режиссёр Рахуль Равель открыли мероприятие на сцене.
"Мы приветствуем гостей из 35 стран, которые не боятся посетить нас. Хочу поздравить вас с началом 45-го московского фестиваля", — сказал Михалков.
На красной дорожке появилось множество знаменитостей в захватывающих нарядах, среди которых Олеся Судзиловская, Настасья Самбурская, Ида Галич, Ксения Алфёрова, Екатерина Гусева, Елена Летучая, Жасмин, Елена Подкаминская, Кристина Асмус и другие.
На фестивале будут конкурировать 12 полнометражных фильмов за главный приз "Золотого святого Георгия", а также около 200 работ из 60 стран в рамках других конкурсов. Мероприятие продлится до 27 апреля.
Яркие моменты фестиваля опубликовал "МК".
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