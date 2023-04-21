Президент Италии Серджо Маттарелла назвал ошибкой отмену русской культуры на Западе

0:52 Your browser does not support the audio element. Культура

Президент Италии Серджо Маттарелла считает, что русская культура является неотъемлемой частью европейского культурного наследия.

Маттарелла убеждён, что запрет русской культуры является ошибочным ходом коллективного Запада.

Политик подчеркнул, что человек должен проявлять открытость и любознательность к культурам других стран, сравнивать их, но никак не пытаться отменить.

"Это и рождает прогресс. Культурный контекст складывается из постоянной трансформации и противоречий", — заявил он в интервью Corriere della Sera.

После начала СВО на Украине во многих странах ЕС проявились русофобские настроения. Европейцы начали отменять концерты российских артистов, запрещать книги классиков русской литературы и всячески демонстрировать агрессию в отношении граждан РФ.

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