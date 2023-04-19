Театр "Модерн" сыграет шекспировскую трагедию в постановке Юрия Грымова

2:01 Your browser does not support the audio element. Культура

27 апреля в театре "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Юлий Цезарь. LIVE".

Это классическая история о жажде власти и признания, губительной страсти и безрассудной любви, управляющей миллионами. Но режиссёр Юрий Грымов выводит собственную сюжетную линию пьесы: заговорщики погибают сразу же в день убийства Цезаря! Чем же обернется для Рима такой поворот?…

Зрители становятся свидетелями пророчества. Герои бессмертной трагедии предсказывают человечеству его будущее: поступками людей будут руководить пороки и стремление к сиюминутной выгоде, а главному персонажу всей мировой истории — Народу — будет отведена роль игрушки в руках заговорщиков. Тем не менее, Народ вполне доволен, получая положенные ему "хлеб и зрелища". Смерть Юлия Цезаря вместо перемен и спасения приносит обществу Древнего Рима полный хаос.

Юрий Грымов создал собирательный образ сегодняшнего мира. Гай Юлий Цезарь, Марк Юний Брут, Марк Антоний — не просто имена, оставшиеся в памяти благодаря гению Шекспира. Это символы. Символы жажды власти и той цены, которую правители готовы за нее заплатить.

Трагедия Уильяма Шекспира о римском императоре была настоящим "хитом" при его жизни. В театре "Модерн" она и сегодня звучит ярко и современно.

Юрий Грымов: "Эта история случилась две тысячи лет назад и будет такой же еще через тысячу лет. Общество порой оказывается невероятно жестоким, обретая власть. Со времён Шекспира ничего не изменилось".

Режиссер-постановщик спектакля — Юрий Грымов

В главных ролях:

Пётр Ступин

Игорь Яцко

Любовь Новак

Алексей Багдасаров

Александр Толмачёв

Александр Мирлюнди (Жуков)

Леонид Трегуб

Начало спектакля в 19:00