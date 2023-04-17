Звезда "Обитаемого острова" Юрий Ашихмин умер в 59 после тяжёлой болезни

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

На 61-м году жизни скончался актёр Юрий Ашихмин. Он был открыт Алексеем Германом и прославился по его фильмам.

Не стало Юрия Ашихмина, который в своё время являлся одним из самых запоминающихся и самобытных артистов российского кино. Он окончил специализированные курсы Алексея Германа и у этого режиссёра снимался в картинах "Хрусталёв, машину!" и "Трудно быть богом". Причём работа над последней продолжалась почти 20 лет.

Однако широкому зрителю Ашихмин больше знаком по роли Плешивого в картине Фёдора Бондарчука "Обитаемый остров". Также на его счету съёмки в таких лентах, как "Клеймо", "Бумажный солдат", "Юрьев день" и "На игре".

В последнее время Ашихмин находился в больнице, как рассказали его друзья, он боролся с тяжёлой болезнью.

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