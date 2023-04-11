Юрий Грымов провёл открытую репетицию нового спектакля "Цветы нам не нужны"

3:07 Your browser does not support the audio element. Культура

В театре "Модерн" состоялась открытая репетиция нового спектакля Юрия Грымова "Цветы нам не нужны".

Премьера намечена на 21 апреля, но уже сейчас зрители получили возможность увидеть, как рождается спектакль, вживую наблюдать работу режиссёра и актёров.

Действие пьесы (автор — актриса театра "Модерн" Надежда Селиванова) происходит в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда в 1946 году сразу после Нюрнбергского трибунала привезли семерых нацистских преступников.

Ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс, гросс-адмирал Эрих Редер и министр экономики нацистской Германии Вальтер Функ получили пожизненные сроки. Личный архитектор фюрера Альберт Шпеер и руководитель гитлерюгенда Бальдур фон Ширах приговорены к 20 годам заключения. Бывший министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат получил 15 лет, а глава Германии после смерти Гитлера гросс-адмирал Карл Дениц отделался 10 годам. Всё это персонажи нового спектакля Юрия Грымова и фигуранты Нюрнбергского трибунала, одного из ключевых событий 20 века.

Подход режиссёра к постановке почти научный: проведена филигранная работа с историческими документами, изучены стенограммы заседаний, комментарии историков и очевидцев. Задача — максимально достоверно воссоздать атмосферу Шпандау и характеры персонажей, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга. О том, что страны-участницы "суда истории" взяли на себя обязательства действовать сообща во имя мира, но эти обещания были нарушены. Пока военные преступники отбывают наказание в Шпандау, в мире разгораются новые войны.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "С 1946-го по 1966-й годы мир развивался стремительно: Нюрнберг, Карибский кризис, Вьетнам, Юрий Гагарин, расцвет мирового кинематографа… Хочу поговорить с вами о том, что случилось в мире после Нюрнбергского процесса. Как четыре ведущие державы (Россия, Англия, Франция, Америка) отреагировали на это событие? А ведь этими странами был подписан пакт о взаимопомощи не только в военное время. И что мы видим сегодня…? Это честный разговор об истории и людях, о нас с вами".

"Цветы нам не нужны" — это спектакль о возмездии и одновременно гимн гуманизму. По признанию режиссёра Юрия Грымова, постановка могла бы стать прологом его сценической трилогии "Антихрист и Христос".

Премьерные показы спектакля "Цветы нам не нужны" - 21, 22 и 26 апреля.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

Вадим Пинский

Юрий Анпилогов

Александр Борисов

Леонид Трегуб

Александр Колесников

Александр Жуков

Алексей Баранов