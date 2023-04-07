"Семейный шкаф" покажут в апреле в Школе современной пьесы

1:23 Your browser does not support the audio element. Культура

14, 15 и 26 апреля в театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Семейный шкаф и его обитатели".

Знакомство с родителями превращается в забавную и одновременно сложную историю. Здесь много любви, которую мы все ищем, но есть и глубинные вопросы совместного существования: возможно ли в семье быть честным до конца? И нужно ли это вообще?

В основе спектакля лежит пьеса Орена Сафди "Выживание".

Роман Самгин, режиссер: "В шекспировской "Двенадцатой ночи" шут спрашивает: "Вам какую песню — любовную или поучительную?". Речь идет о том, что есть два вида произведений: про любовь — это что-то такое приятное для женщин, а есть другие — со смыслом. Эта пьеса одна из тех пьес, одно из произведений драматического искусства редких, где и про любовь, и со смыслом. У нас у всех, в той или иной степени, есть опыт жизни в семье. Всегда кто-то что-то утаивает. Тут дело даже не в утаивании. Утаивание это элемент интересной истории, которую мы расскажем".

В ролях:

Елена Проклова,

Юрий Чернов/Владимир Шульга,

Александр Овчинников/Андрей Кайков,

Екатерина Олькина,

Ольга Немогай,

Мария Рассказова.

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