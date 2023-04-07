В апреле в Школе современной пьесы - спектакль "Женское счастье"

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14, 15 и 16 апреля в театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.

В центре событий — молодая журналистка. У нее есть все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой. Она анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное в погоне за успехом…

Режиссёр — Мария Федосова.

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Фотограф — Петр Захаров