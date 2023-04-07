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В апреле в Школе современной пьесы - спектакль "Женское счастье"

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Культура

14, 15 и 16 апреля в театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.

В апреле в Школе современной пьесы - спектакль "Женское счастье"

В центре событий — молодая журналистка. У нее есть все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой. Она анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное в погоне за успехом…

Режиссёр — Мария Федосова.

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Фотограф — Петр Захаров

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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