Режиссёр Александр Сокуров прокомментировал уход Кантемира Балагова из кино.
Балагов учился в творческой мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Молодой режиссёр был зачислен сразу на третий курс.
"Глубокое сожаление. Надеюсь, что он вернётся к профессии. Он подготовлен к режиссёрской работе. Я надеюсь, что он справится со смятением в душе и вернётся", — заявил Александр Николаевич в беседе с RTVI.
Сокуров добавил, что не контактирует с Балаговым напрямую.
"У меня нет никаких связей с теми, кто уехал", — отметил режиссёр.
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