Режиссёр Александр Сокуров надеется на возвращение Кантемира Балагова в кино

0:39 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр Александр Сокуров прокомментировал уход Кантемира Балагова из кино.

Балагов учился в творческой мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Молодой режиссёр был зачислен сразу на третий курс.

"Глубокое сожаление. Надеюсь, что он вернётся к профессии. Он подготовлен к режиссёрской работе. Я надеюсь, что он справится со смятением в душе и вернётся", — заявил Александр Николаевич в беседе с RTVI.

Сокуров добавил, что не контактирует с Балаговым напрямую.

"У меня нет никаких связей с теми, кто уехал", — отметил режиссёр.

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