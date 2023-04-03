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Премьера на Детской сцене Театра сатиры: спектакль "Поющий поросёнок" по пьесе Сергея Козлова

3:48
Культура

8 и 9 апреля зрителей ждет премьера музыкального спектакля на Детской сцене Театра сатиры на Спортивной. За основу взята пьеса детского писателя Сергея Козлова "Поющий поросенок". Режиссер постановки — Ярослав Жевнеров.

Премьера на Детской сцене Театра сатиры: спектакль "Поющий поросёнок" по пьесе Сергея Козлова

Автор всеми любимых сказок "Ежик в тумане", "Трям! Здравствуйте!", "Львенок и черепаха" Сергей Козлов завоевал редкий статус классика-современника еще при жизни. Это — один из немногих писателей, обратившихся в своем творчестве к маленькому читателю с особым уважением как к взрослой, осознанной личности. Произведения сказочника затрагивают не только типично-детские темы добра и волшебства, но и более глубокие вопросы: доверие, моральные ценности, хрупкость красоты, важность настоящей дружбы. Простая форма повествования наполнена глубоким смыслом, что выделяет Сергея Козлова среди других авторов. В его творчестве нет выдуманных существ и волшебных чар. Основным местом действия сказок является обыкновенный лес средней полосы, населенный животными: ежиками и зайцами, медведями и волками.

"Поющий поросенок" — это история, полная юмора и легкой иронии.

Главный герой — добрый и открытый поросенок (Моряна Анттонен-Шестакова), счастливо живущий у бабушки Дарьи Шмелевой (Ольга Чернова/Надежда Филиппова). Он не знает печали, много путешествует, а вечерами радует домашних веселыми песнями. Но однажды бабушка решает зажарить поросенка и тот, недолго думая, сбегает в таинственный и незнакомый лес. Там поросенок обретает верных друзей. Он встречает зайчика (Анастасия Тереля), знакомится с удивительным волком (Сергей Климов/Артемий Соколов-Савостьянов) и другими животными. Пройдя через множество испытаний и приключений, поросенку удается избежать печальной участи. Друзья не оставили поросенка в беде, и поэтому сказка имеет самый радостный финал.

"Сергей Козлов рассказывает о том, как можно научиться заново доверять миру. Поросёнок напоминает ребёнка, который разругался с родителями или получил подзатыльник и убежал из дома. Ему сразу кажется, что весь мир страшный, закрытый, небезопасный. История показывает, что не все вокруг ужасны, есть те, кто готов протянуть руку помощи. Здесь есть серьезные темы, как и в другой прозе Козлова — одиночество, дружба, ценность человека, и при этом есть незамысловатый простой сюжет, который должен захватить внимание ребёнка", — отмечает режиссер Ярослав Жевнеров.

Большую роль в спектакле играет пространство. Екатерина Эрдэни — художник, выпускница ГИТИСа — выстроила на сцене самый настоящий лес, который легко трансформируется в нужную для действия мизансцену. Буквально из ниоткуда возникают цветущие поляны, потаенные тропинки и даже изба бабки Шмелевой.

Спектакль будет интересен не только для детей, но и их родителей. Интерактивные мизансцены, живое исполнение веселых песен, оригинальное музыкальное сопровождение, сказочные животные и подвижные куклы делают постановку увлекательным зрелищем для семейного просмотра.

Премьера спектакля состоится 8 апреля и 9 апреля в 12:00 и, несомненно, постановка станет отличным зрелищем для зрителей всех возрастов и хорошим поводом для семейного похода в театр.

Спектакль создан в партнерстве с фондом ГИТИСа.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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