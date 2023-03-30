В Театре Армии поставили "Короля Лира"

31 марта 2023 года на Большой сцене Театра Российской Армии состоится генеральный прогон премьерного спектакля "Король Лир" в постановке заслуженного артиста России, режиссера Андрея Бадулина. Начало в 12.00 и в 19.00 (со зрителями).
История о короле Лире ставится на сцене Театра Российской Армии впервые: философичность Шекспира соединяется с нами сегодняшними, переживающими очередную бурю. В единое целое здесь переплетаются темы неблагодарности детей, государственных отношений и борьбы за власть, взаимосвязи человека и окружающей его природы, разрушения простых, естественных отношений между людьми.
"В шекспировской буре страстей нам хотелось бы определить, где проходит грань между человечностью и бесчеловечностью, понять сущность человека, определить его место в нашем мире и истинную "стоимость" среди всех людей. И как нам кажется, в этой "беспросветной" истории мы нашли свет — мерилом всех вещей должна быть любовь", — делится режиссер спектакля Андрей Бадулин.
Художник-постановщик и художник по костюмам Мария Вольская:
"Король Лир" прекрасно подходит для сцены Театра Армии — самая большая драматическая сцена со сложной машинерией, сценические круги, плунжера (подъемно-опускные площадки), огромная высота и глубина сцены. Возможности этой сцены способны производить очень сильный эффект".
Роли исполнят ведущие артисты, известные по театральным и киноработам:
Режиссёр-постановщик — заслуженный артист России Андрей Бадулин
Художник-постановщик, художник по костюмам — Мария Вольская
Художник по свету — Андрей Богуславский
Режиссёр по пластике — Мария Шмаевич
Премьерный показ состоится 2 апреля 2023 года.
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