Эксперт о том, как рисовать аниме: "Главное — это большие и яркие глаза"

1:49 Your browser does not support the audio element. Культура

Аниме (яп. アニメ) — это стиль анимации, который зародился в Японии в середине XX века и быстро стал популярным во всем мире. Отличительные черты аниме — это большие и яркие глаза, часто с перекрестным зрачком, экспрессивные лица, особенно выразительные в моментах эмоционального возбуждения, а также богатая цветовая гамма и подробная детализация одежды и фонов. Аниме стало популярным благодаря своей непредсказуемой сюжетной линии и огромному разнообразию жанров — от детской фантазии до боевиков и драм. Если вы хотите научиться рисовать аниме, то предлагаем вам несколько лайфхаков от генерального директора akhundov. online Эмиля Ахундова.

Начните со схематического рисунка. Сделайте контурное изображение своего героя. Разделите его на несколько основных линий: голова, туловище, руки, ноги.

Нарисуйте глаза. Начните с овала, затем добавьте зрачки и веки. Не забудьте про прищуренные глаза при улыбке или грусти.

Добавьте выражение лица. У аниме-персонажей очень выразительные лица. Это помогает передать их эмоции.

Рисуйте волосы. Обычно в аниме волосы довольно длинные и густые. Используйте свойства графитовых карандашей для создания теней и света, чтобы добавить текстуру.

Наконец, добавьте особенности своего героя. Одежда, аксессуары, прическа — всё это поможет придать уникальный стиль персонажу.

Главное — практика, практика и опять практика. Рисуйте, экспериментируйте и в конечном итоге вы создадите свой собственный уникальный стиль аниме-рисования.

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