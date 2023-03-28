Аниме (яп. アニメ) — это стиль анимации, который зародился в Японии в середине XX века и быстро стал популярным во всем мире. Отличительные черты аниме — это большие и яркие глаза, часто с перекрестным зрачком, экспрессивные лица, особенно выразительные в моментах эмоционального возбуждения, а также богатая цветовая гамма и подробная детализация одежды и фонов. Аниме стало популярным благодаря своей непредсказуемой сюжетной линии и огромному разнообразию жанров — от детской фантазии до боевиков и драм. Если вы хотите научиться рисовать аниме, то предлагаем вам несколько лайфхаков от генерального директора akhundov. online Эмиля Ахундова.
Главное — практика, практика и опять практика. Рисуйте, экспериментируйте и в конечном итоге вы создадите свой собственный уникальный стиль аниме-рисования.
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