31 марта в Школе современной пьесы премьера спектакля "Интервью"

31 марта в театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Интервью". Над постановкой работает режиссер Григорий Дитятковский, а главную роль исполняет заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева.
В основе спектакля лежит история взаимоотношений Марины Дурново и писателя Даниила Хармса. Журналистка Лиля Ложкина приезжает в Венесуэлу, чтобы взять интервью у Марины Дурново. Желая сделать публикацию как можно более скандальной, Лиля запаслась записями из дневников Даниила Ивановича, где он рассказывает о своих "пороках и пикантных капризах". Однако, личные переживания самой Лили, подавшей на развод с мужем, накладывают на разговор свой отпечаток.
Интервью, задуманное как развлекательное, становится исповедью двух женщин, с разной судьбой, но с единым желанием сохранить в себе чувство любви и преданности в своей жизни.
В ролях:
Фотограф — Петр Захаров
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