Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина
Медведев пригрозил директорам оборонных заводов: "Начну вас громить, как преступников”
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Власти Мюнхена не могут помешать концерту Роджера Уотерса, который "сочувствует Путину"
Испания пообещала поставить Украине шесть танков Leopard на следующей неделе
Жительница Санкт-Петербурга пострадала от нечистого на руку "мастера на час"
Fox News: Байден и его команда не понимают, что означает для США переговоры Путина и Си
РВ: улицы Марьинки усеяны телами боевиков ВСУ
Foreign Affairs: Украина готовится к весеннему наступлению, но потери могут помешать успеху

Пианистическое искусство Рувима Островского в Консерватории

3:31
Культура

26 марта в Малом зале Московской консерватории выступит пианист Рувим Островский. Для столичной публики он исполнит Вальсы и Полонезы Шопена, Благородные и сентиментальные вальсы Равеля, Маленькую сюиту Бородина и Шесть пьес Чайковского.

Пианистическое искусство Рувима Островского в Консерватории

О Рувиме Островском почитатели его таланта отзываются так: «это философ, поэт, исследователь мира. Смысл его искусства — познание и “устроение” мира, созидательное воздействие на мир, на человека». Он родился в 1963 г. в Батуми, там же окончил музыкальную школу по классу Н. Шаладзе. После переезда в Москву продолжил обучение в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории (класс Л.В. Мохель), к этому же времени относится начало общения с выдающимся органистом профессором Л.И. Ройзманом, оказавшим существенное влияние на становление молодого музыканта. После окончания Московской консерватории и аспирантуры по классу профессора Г.Б. Аксельрода в 1990 г. развернулась его интенсивная творческая деятельность в трёх направлениях: исполнительском, педагогическом и научно-исследовательском. В 1990 – 2004 г.г. — доцент Петрозаводской консерватории. В числе его учеников — многие лауреаты международных конкурсов. Пианист даёт регулярные мастер-классы в России, Дании, Канаде, Японии, Австрии, в том числе на Международных летних Академиях в Зальцбурге (2000 – 2004) и Костомукше (1993 – 1995 и 2005 – 2007), а также работа в жюри международных, российских и региональных конкурсов дополняют его насыщенную педагогическую деятельность. С 2004 г. Р. Островский преподаёт в Московской консерватории, где ныне ведёт класс специального фортепиано, являясь доцентом кафедры под руководством С.Л. Доренского. Им опубликован ряд трудов, посвящённых различным проблемам фортепианного искусства. 

В 1995 г. Островский защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лист и русское фортепианное исполнительство XIX столетия». Пианист ведёт интенсивную концертную деятельность в качестве солиста и ансамблиста, а также с симфоническими и камерными оркестрами в России, странах ближнего (Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Украина) и дальнего (Австрия, Германия, Дания, Канада, Португалия, Польша, Югославия, Япония) зарубежья. Как ансамблист Р. Островский сотрудничал с Е.Г. Сорокиной и А.Г. Бахчиевым, И.В. Бочковой, Г. Муржой, квартетами им. Глинки и Прокофьева, многими другими инструменталистами и вокалистами. Удостоен почётного звания Заслуженный деятель искусств республики Карелия.

Начало в 19:00

Билеты по ссылке.

Адрес Малого зала Консерватории: Б.Никитская, 13.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
Последние материалы
Спектакль "Лубянский гримёр" сыграют в 100-й раз
У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку
Foreign Affairs: Украина готовится к весеннему наступлению, но потери могут помешать успеху
Вера Брежнева высказалась в поддержку Украины: "Такие мы люди"
Образовательная платформа "Курсы.ру" разыгрывает грант 100 000₽ и iMac
Юрист рассказала, могут ли призывника отправить в зону СВО: "Раз указ есть, то частичная мобилизация действует"
Лерчек наняла юристов, которые пытаются доказать ошибку ФНС
США ввели для России огромные тарифы на алюминий в связи с годовщиной СВО
Ford Model e теряет миллиарды, поскольку говорит, что подразделение EV должно рассматриваться как стартап
Overdrive Mode появится в Cyberpunk 2077
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников