Российские онлайн-кинотеатры покинул голливудский контент — перешли на отечественный

1:29 Your browser does not support the audio element. Культура

С момента начала СВО из онлайн-кинотеатров в России ушло более половины голливудского контента. Но российские зрители уверенно переключились на отечественный продукт.

В полтора-два раза сократилось число фильмов и сериалов западных кинокомпаний-мейджеров, размещённых в российских онлайн-кинотеатрах. Таковы данные исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое было проведено по заказу РБК. Владельцы кинотеатров говорят, что этот уход осуществлялся "бесшовно" и не вызвал резкого оттока аудитории.

Данные показывают, что в библиотеках онлайн-кинотеатров России сократилось общее число фильмов и сериалов, доступных пользователям. Однако это является не столько результатом санкций, сколько проявлением новой стратегии сервисов. Многие из них начали переходить с количества на качество, самостоятельно сокращая данные каталоги, чтобы не "замусоривать" платформу случайными названиями и заслужить тем самым большую лояльность пользователей.

Экспертам руководители онлайн-платформ рассказали о том, что теперь аудиторию больше привлекают отечественные проекты, так как их качество выросло. Отметим, что на фоне ухода голливудских фильмов из кинотеатров отечественная картина "Чебурашка" собрала почти семь миллиардов рублей в прокате, что стало абсолютно рекордом за всю историю России.