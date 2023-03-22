В музеях США русские художники теперь стали "украинскими"

1:35 Your browser does not support the audio element. Культура

Очередная волна русофобии в США привела к тому, что в американских музеях русских художников теперь пытаются представить как "украинцев".

Однако у американских культурологов процесс изменения места рождения художников, всегда считавшихся русскими, равно как и их произведения, часто выглядит довольно нелепо, пишет argumenti.ru.

Например, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке "Русские танцовщицы" знаменитого французского художника Эдгара Дега теперь вдруг стали "украинскими". Многие искусствоведы возмутились такому решению, так как нет никаких доказательств того, что изображённые на холсте девушки действительно украинки. Американцы в итоге переименовали картину ещё раз. Теперь она носит название "Танцовщицы в украинском платье".

Кроме того, в Метрополитен-музее предложили считать трёх русских художников — Илью Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского - украинцами по той причине, что местом их рождения стала территория, которую в Вашингтоне по-прежнему считают принадлежащей Незалежной.

В результате Иван Айвазовский теперь значится в Метрополитен-музее как "армянин, родившийся в Российской империи (ныне Украина)", Архин Куинджи — "украинец, рождённый в Российской империи", а в биографии Ильи Репина американцы написали "Родился в Чугуеве, Украина (бывшая Российская империя), умер в Репино, Санкт-Петербург (бывшая Куоккала, Финляндия)".