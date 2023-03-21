Актер Михаил Пореченков заменит на сцене МХТ уехавшего из России Дмитрия Назарова

1:15 Your browser does not support the audio element. Культура

В МХТ определяются с тем, кого вводить на большие по объёму роли уехавшего за границу актёра Дмитрия Назарова. Среди этих артистов Михаил Пореченков.

В январе Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой были уволены из МХТ имени Чехова после серии антироссийских высказываний. Позднее супруги покинули территорию страны. И вот теперь в МХТ, наконец, определились с тем, кто заменит Назарова в одной из значительных ролей.

В спектакли "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора", который был поставлен режиссёром Уланбеком Баялиевым по пьесе Венедикта Ерофеева, вместо Дмитрия Назарова будет играть Михаил Пореченков. А его партнёром по сцене останется Игорь Верник. Это единственная законченная Ерофеевым пьеса.

Её действие разворачивается в сумасшедшем доме, куда и попадает пациент Гуревич, которого теперь будет играть Пореченков. На сайте театра сообщается, что ближайшие показы пройдут 24 марта и 22 апреля. Следовательно, этот спектакль теперь показывается один раз в месяц.