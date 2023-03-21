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Театр "Модерн" готовит большую премьеру и собирает свидетельства очевидцев о тюрьме Шпандау.

2:48
Культура

В апреле в театре "Модерн" состоится премьера спектакля "Цветы нам не нужны". Действие пьесы (автор Надежда Селиванова) происходит в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда в 1946 году сразу после Нюрнбергского трибунала привезли семерых нацистских преступников.

Военный историк, полковник запаса Алексей Степанов
Военный историк, полковник запаса Алексей Степанов

Тема сложная, подход режиссёра к постановке почти научный: задача — воссоздать атмосферу Шпандау и характеры персонажей максимально достоверно, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга.

В разгар репетиций в "Модерне" состоялась встреча творческой группы с военным историком, полковником запаса Алексеем Степановым. С 1983 года в составе Советских войск в Германии он патрулировал Западный Берлин. А в июле 1986 года Степанов попадает в тюрьму Шпандау в качестве надзирателя и становится последним советским охранником Рудольфа Гесса, ближайшего соратника Гитлера. К этому времени Гесс, приговоренный к пожизненному заключению, остаётся единственным сидельцем Шпандау.

"Я не увидел в нем сильную личность, — вспоминает Алексей Борисович. — Я увидел старикашку, который при виде тебя сразу начинает вредничать. Он одолевал придирками и забрасывал жалобами. Когда Гесс остался в тюрьме один, ему разрешили читать западногерманские газеты, но из них вымарывали все упоминания о войне, закрашивали чёрным фломастером. Гесс так и не раскаялся, он до конца своих дней оставался приверженцем нацисткой идеи".

Встреча с Алексеем Степановым проходила в формате интервью. Актёры театра услышали уникальные детали его личного общения с Гессом и представителями других стран, входящих в тюремный караул, узнали о быте заключенных и организации международного надзора, а также важные факты о политической обстановке в послевоенной Германии и отношениях с советской стороной.

Премьерные показы спектакля "Цветы нам не нужны" состоятся 21, 22 и 26 апреля.

 

Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Это рассказ об удивительном времени в истории, периоде с 1946 по 1966 годы, про события, изменившие нас. Это спектакль, призванный напомнить о цене Великой победы".

А 8 апреля в "Модерне" состоится открытая репетиция для зрителей спектакля "Цветы нам не нужны".

Автор фото — Сергей Щенников

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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