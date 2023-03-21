Турция выделит деньги на новый фильм Тимура Бекмамбетова о Ходже Насреддине

1:27 Your browser does not support the audio element. Культура

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов получит финансирование своего нового анимационного проекта про Ходжу Насреддина. Ожидается, что деньги поступят от Турции

Проживающий в Лос-Анджелесе российско-казахстанский режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов заручился поддержкой Турции при съёмке анимационного фильма о культовом ближневосточном народном герое Ходже Насреддине. Компания Бекмамбетова Bazelevs подписала соглашение с Yeni Dusler Animation — продюсерской компанией и поставщиком контента для национального общественного радио и телевещателя Турции.

Объявленное ранее производство англоязычного анимационного фильма станет первым подобным проектом для Бекмамбетова. Его выход на экраны запланирован на 2024 год, а актёры озвучания будут объявлены позднее в этом году. Об этом сообщает издание Deadline.

Ходжа Насреддин является одним из самых популярных персонажей ближневосточного и азиатского народного эпоса, это странствующий философ и шутник, который попадает в различные жизненные ситуации, но в конце всегда выходит победителем благодаря остроумию и мудрости. Два последних крупномасштабных голливудских проекта режиссера Тимура Бекмамбетова "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и "Бен-Гур" провалились в прокате.