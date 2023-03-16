Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, пригласил на свой концерт в Брянске мальчика Фёдора, который спас двух девочек в ходе атаки украинских диверсантов на Брянскую область.
10-летнему школьнику удалось выбраться из расстрелянной диверсантами машины и спасти двух девочек. Фёдор проявил героизм, несмотря на полученное проникающее ранение.
"SHAMAN сегодня даёт концерт в Брянске. Ярослав пригласил Фёдора вместе с мамой и младшей сестрой на своё выступление, восхитившись отвагой и мужеством мальчика", — написал в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз добавил, что концерт SHAMANа также посетила дочка одного из погибших в результате атаки украинских диверсантов.
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