Певец SHAMAN пригласил на свой концерт в Брянске мальчика Фёдора, спасшего двух девочек в ходе атаки ДРГ

0:51 Your browser does not support the audio element. Культура

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, пригласил на свой концерт в Брянске мальчика Фёдора, который спас двух девочек в ходе атаки украинских диверсантов на Брянскую область.

10-летнему школьнику удалось выбраться из расстрелянной диверсантами машины и спасти двух девочек. Фёдор проявил героизм, несмотря на полученное проникающее ранение.

"SHAMAN сегодня даёт концерт в Брянске. Ярослав пригласил Фёдора вместе с мамой и младшей сестрой на своё выступление, восхитившись отвагой и мужеством мальчика", — написал в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Богомаз добавил, что концерт SHAMANа также посетила дочка одного из погибших в результате атаки украинских диверсантов.