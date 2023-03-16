Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Большой театр вернули балет Кирилла Серебренникова: вымарывать имена — дело мелкое
Арестович: "Есть мнения, что Запад специально заманил Путина в ловушку"
В Белом доме заявили о наличии ресурсов для поддержки Украины до конца сентября
Стоматолог: "Нельзя отбеливать зубы, если есть проблемы с эмалью"
"РВ": "Отважные" уничтожили наступающие силы ВСУ у Кременной
Пентагон отказался подтверждать прибытие военных кораблей РФ к месту падения БПЛА
США заявили о незаконности введённых Россией авиаограничений над Чёрным морем
РИА Новости: во Франции ужесточились столкновения полиции и противников пенсионной реформы
Некоторые дилеры недовольны изменениями в программе Ford Model E

Певец SHAMAN пригласил на свой концерт в Брянске мальчика Фёдора, спасшего двух девочек в ходе атаки ДРГ

0:51
Культура

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, пригласил на свой концерт в Брянске мальчика Фёдора, который спас двух девочек в ходе атаки украинских диверсантов на Брянскую область.

Певец SHAMAN пригласил на свой концерт в Брянске мальчика Фёдора, спасшего двух девочек в ходе атаки ДРГ

10-летнему школьнику удалось выбраться из расстрелянной диверсантами машины и спасти двух девочек. Фёдор проявил героизм, несмотря на полученное проникающее ранение.

"SHAMAN сегодня даёт концерт в Брянске. Ярослав пригласил Фёдора вместе с мамой и младшей сестрой на своё выступление, восхитившись отвагой и мужеством мальчика", — написал в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Богомаз добавил, что концерт SHAMANа также посетила дочка одного из погибших в результате атаки украинских диверсантов.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Путин: западные страны предлагают своим гражданам репу вместо салатов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пророчил России спад потребительского сектора, однако теперь западные страны предлагают своим гражданам заменить салаты и помидоры репой.

Путин заявил, что Запад будет вынужден покупать у России репу из-за неурожая
Повернуть трубы взорванного "Северного потока" в сторону Калининграда возможно. Но есть проблема — Европа
Европа не позволит "повернуть" трубы взорванного "Северного потока" в сторону Калининграда
Тайны "Жнеца": кто будет доставать БПЛА и как его постараются выкрасть
Илон Маск удивил реакцией на падение MQ-9 Reaper
Алкоголь не мешал некоторым творцам создавать произведения искусства Сергей Лебедев Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов
Николаев показал своё отношение к Пугачёвой
Появилось видео встречи истребителя Су-27 и беспилотника США
Снайпер ВСУ ранил пограничника в Белгородской области
Снайпер ВСУ ранил пограничника в Белгородской области
Последние материалы
Нутрициолог: "Рыбий жир уменьшит боль и отёк в суставах"
17 марта: День святого Патрика, смерть СССР и конституции Крыма
Арестович: "Есть мнения, что Запад специально заманил Путина в ловушку"
Нутрициолог о питании при акне: "Включайте в рацион сложные углеводы"
В Белом доме заявили о наличии ресурсов для поддержки Украины до конца сентября
Стоматолог: "Нельзя отбеливать зубы, если есть проблемы с эмалью"
"РВ": "Отважные" уничтожили наступающие силы ВСУ у Кременной
Легкость по отношению к жизни демонстрируют Рыбы, рожденные 17 марта
Пентагон отказался подтверждать прибытие военных кораблей РФ к месту падения БПЛА
США заявили о незаконности введённых Россией авиаограничений над Чёрным морем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников