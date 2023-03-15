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Театр "Модерн" покажет спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи

2:45
Культура

"Пророк, иль демон, иль кудесник…" (Д. Мережковский)

Театр "Модерн" покажет спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи

19 и 31 марта в театре "Модерн" состоятся показы премьерного спектакля Юрия Грымова "Леонардо". Пьесу написал драматург Александр Шишов по мотивам романа Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи".

Постановка Юрия Грымова — это историческая хроника, художественное осмысление и философские размышления о феномене эпохи Возрождения, трагедии человеческого духа и тонкой грани между Добром и Злом, как в одном человеке могут уживаться и Христос, и Антихрист.

На два с половиной часа зритель переносится в Италию конца 15 — начала 16ого веков. Милан, Флоренция, Рим. Время, когда правит самый воинственный в истории католической церкви папа — Юлий II. Когда религиозный фанатик Савонарола разводит свой "костёр тщеславия" и сжигает произведения искусства. Когда буйствуют чума и "французская болезнь". Смрад и мракобесие. И на фоне этого ужаса происходит чудо. Ренессанс. Творят Рафаэль и Микеланджело. Леонардо да Винчи пишет свои великие произведения — "Тайную вечерю" и "Мону Лизу". И всё это происходит на глазах у зрителей.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "В спектакле "Леонардо" мы попытаемся погрузить зрителя в атмосферу созидания, вместе с великими мастерами эпохи прожить рождение подлинных произведений искусства".

По словам Грымова, да Винчи не его любимый художник. Он, скорее, алхимик, первый, кто получил разрешение Церкви на препарирование человека.

Леонардо в исполнении Дмитрия Бозина красив и пластичен, "не от мира сего". Он гений, но какой-то не добрый. Никто и ничто не должно отвлекать его от творчества и научных изысканий. Богоподобный человек и Антихрист в одном лице.

Лиза Джоконда, её любовь и смерть, конфликт Леонардо с Микеланджело, Рафаэль, Зароастр, герцог Моро, Король Франциск, дама с горностаем и даже русские иконописцы — спектакль насыщен героями и событиями.

В атмосферу Средневековья помогают погрузиться великолепная музыка и костюмы того времени, которые в деталях воспроизвела художник Ирэна Белоусова.

Режиссёр — Юрий Грымов

В ролях:

  • Дмитрий Бозин,
  • Юрий Анпилогов,
  • Жанна Чирва,
  • Алексей Багдасаров,
  • Александр Толмачёв,
  • Богдан Щукин,
  • Мария Орлова,
  • Маина Чижевская

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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