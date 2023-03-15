В Школе современной пьесы пройдет иммерсивный спектакль "На Трубе"

1:10 Your browser does not support the audio element. Культура

22, 23, 24 марта в театре "Школа современной пьесы" пройдет иммерсивный спектакль "На Трубе". Это удивительная возможность переместиться в прошлое и своими глазами увидеть, как Люсьен Оливье придумал фирменный салат, Чайковский отмечал свадьбу, Чехов встречался с дамами, Достоевский произнес речь о Пушкине, а студенты и профессора праздновали Татьянин день.

"Это не спектакль — это действо, участником которого становятся все зрители. Это не пьеса — это ожившие дневники, письма, мемуары людей, что посещали ресторан "Эрмитаж" в к. 19-нач. 20 вв. Чтобы увидеть эти короткие истории, вы передвигаетесь по всему театру — от чердака до подвала в сопровождении проводников. Это было потрясающее приключение!" — отзыв о спектакле.

В главных ролях артисты: Ирина Алфёрова, Александр Галибин, Татьяна Веденеева, Юрий Чернов, Джульетта Геринг, Иван Мамонов и многие другие.

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