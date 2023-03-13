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Сергей Векслер представит премьеру спектакля "Дачники" к юбилею М. Горького

2:35
Культура

Премьера спектакля "Дачники" состоится в Московском театре иллюзии 17, 18 и 19 марта 2023 года. Постановка заслуженного артиста России, режиссера Сергея Векслера будет приурочена к 155-летию М. Горького.

Сергей Векслер представит премьеру спектакля "Дачники" к юбилею М. Горького

"Горький — автор, который был незаслуженно задвинут на задний план на протяжении нескольких десятилетий, — констатирует Сергей Векслер. — При этом он, бесспорно, мастер слова: его пьеса "Дачники" написана по-настоящему современно. Даже сейчас среди представителей интеллигенции наблюдаются описанные Горьким нерешительность, нежелание реагировать на изменяющиеся политические и социальные реалии, абсолютное непонимание того, куда приведет жизнь".

Отдельно Сергей Векслер отмечает красивый, богатый русский язык, которым говорят персонажи Горького: "В эпоху отсутствия интернета и телевидения люди часто собирались и оттачивали свое красноречие в спорах и диспутах. В этом смысле "Дачники" — литературная драма. Очень важны мысли, которые звучат из уст героев. На мой взгляд, они даже важнее, чем характеры. У нас есть Александр Островский и другие драматурги, которые бытописали жизнь. У Горького же важнее язык, замечательный горьковский язык. На мой взгляд, философская драма, в которой идеи и то, как выражают их герои, даже важнее самих образов — то произведение, о котором точно стоит напомнить зрителям".

При всех очевидных перекличках с современностью, "Дачники" в постановке Сергея Векслера не будут апеллировать к дню сегодняшнему:

"Это абсолютно классический спектакль в русле традиций русского психологического театра, как я его понимаю. У нас нет современных костюмов, аллюзий, ноу-хау в виде гаджетов или видеоизображений — всего того, что сейчас очень модно, и что напрямую отсылает к новым реалиям".

В постановке будут заняты

  • народный артист России Виктор Никитин,
  • заслуженная актриса УССР Светлана Варецкая-Загородняя,
  • заслуженные артисты РФ Николай Мальцев
  • и Константин Никифоров,

а также ведущие артисты театра.

Адрес: Москва, ул. Перовская, 75 (м. "Новогиреево")

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут с антрактом.

Начало премьерных показов в 19:00.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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