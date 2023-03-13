Представители "Муз-ТВ" опровергли участие осудившего СВО певца Макса Барских на премии канала

0:50 Your browser does not support the audio element. Культура

Телеканал "Муз-ТВ" не подтвердил выступление украинского певца Макса Барских на его музыкальной премии.

О том, что осудивший СВО на Украине Барских выйдет на сцену премии "Муз-ТВ", ранее заявила актриса Яна Поплавская. В своих социальных сетях артистка раскритиковала организаторов за предоставление слова певцу, который с ненавистью высказывался о российской власти и жителях РФ.

Позже на официальных аккаунтах "Муз-ТВ" в соцсетях появилась информация, что выступление Барских на премии телеканала — фейк.

"Проявляйте бдительность и доверяйте только той информации, которая исходит из официальных источников "Муз-ТВ". Ими являются наш сайт и верифицированные аккаунты в соцсетях", — отмечается в заявлении.