Телеканал "Муз-ТВ" не подтвердил выступление украинского певца Макса Барских на его музыкальной премии.
О том, что осудивший СВО на Украине Барских выйдет на сцену премии "Муз-ТВ", ранее заявила актриса Яна Поплавская. В своих социальных сетях артистка раскритиковала организаторов за предоставление слова певцу, который с ненавистью высказывался о российской власти и жителях РФ.
Позже на официальных аккаунтах "Муз-ТВ" в соцсетях появилась информация, что выступление Барских на премии телеканала — фейк.
"Проявляйте бдительность и доверяйте только той информации, которая исходит из официальных источников "Муз-ТВ". Ими являются наш сайт и верифицированные аккаунты в соцсетях", — отмечается в заявлении.
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