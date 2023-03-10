Народный артист РСФСР Александр Михайлов оценил поведение Хаматовой и Смольянинова*

0:56 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Александр Михайлов оценил поведение осудивших СВО и покинувших Россию российских актёров.

Михайлов считает высказывания сбежавших за границу артистов подлыми и недопустимыми.

"Хаматова, например. Замечательная и талантливая девочка. Всё у неё есть, всё хорошо. Но оказалась там и начала говорить страшные вещи. Сказанная неглупым человеком звенящая глупость меня потрясает", — отметил актёр в YouTube-шоу "Абзац и Ыыху с ним".

Особенно подлой Михайлов считает позицию Артура Смольянинова*, который открыто признался, что готов поучаствовать в украинском конфликте на стороне ВСУ.

"Он вообще спокойно сказал, что будет стрелять в русских", — подчеркнул актёр.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.