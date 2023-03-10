Актёр Александр Михайлов оценил поведение осудивших СВО и покинувших Россию российских актёров.
Михайлов считает высказывания сбежавших за границу артистов подлыми и недопустимыми.
"Хаматова, например. Замечательная и талантливая девочка. Всё у неё есть, всё хорошо. Но оказалась там и начала говорить страшные вещи. Сказанная неглупым человеком звенящая глупость меня потрясает", — отметил актёр в YouTube-шоу "Абзац и Ыыху с ним".
Особенно подлой Михайлов считает позицию Артура Смольянинова*, который открыто признался, что готов поучаствовать в украинском конфликте на стороне ВСУ.
"Он вообще спокойно сказал, что будет стрелять в русских", — подчеркнул актёр.
* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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