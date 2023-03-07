Встречаем весну под брызги шампанского в Новом театре

1:45 Your browser does not support the audio element. Культура

8 марта в самый нежный праздник весны — Международный женский день — Новый театр приглашает окунуться в иммерсивную реальность постановки режиссера Эдуарда Боякова "Лубянский гример".

В этот вечер для эффекта полной погруженности театр рекомендует гостьям выдержать празднично-весенний дресс-код — одежду с элементами красного, зеленого или белого цвета. Будут очень уместны шарф, платок или украшения в обозначенных цветах.

Удивительный спектакль-путешествие перенесет гостей в начало XIX века, в закулисный мир домашнего театра, где прекрасные девушки в одночасье могут превратиться в наложниц сластолюбивого графа К., а влюбленный юноша — в настоящего мужчину, героя, готового на все ради высокого чувства к любимой Женщине.

В постановке переплетаются иммерсивный, драматический, музыкальный театр и фабула классика Николая Лескова. С помощью такой полифонии выразительных средств режиссеру удается передать, как по ходу действия меняются характеры, как рождаются искренние отношения, побеждающие порочную страсть, что помогает героям пережить водоворот эмоций и чувств.

"Лубянский гример" — это спектакль о женской красоте, внешней и внутренней, и о том, на что способны мужчины ради своей любви. История главной героини Любови Онисимовны и лубянского гримера Аркадия — это лучшее признание в любви девушке, матери, бабушке.

В завершение вечера гостям предложат прогуляться по романтичным анфиладам роскошной усадьбы в сопровождении экскурсовода, и, конечно, угостят прохладным игристым вином.