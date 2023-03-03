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Звезда "Глухаря-3" Дмитрий Ермак прокомментировал участие актёра Канахина в теракте под Брянском

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Культура

Актёр Дмитрий Ермак прокомментировал возможное участие Кирилла Канахина в нападении диверсионной группы на село Любечане в Брянской области.

Звезда "Глухаря-3" Дмитрий Ермак прокомментировал участие актёра Канахина в теракте под Брянском

На появившихся в Сети фотографиях участников диверсионной группы пользователи узнали Кирилла Канахина, который в 2010 году снялся в эпизодической роли в российском сериале "Глухарь-3".

Актёр Дмитрий Ермак, сыгравший в третьем сезоне "Глухаря" опера Петра Матюшина, призвал не причислять Канахина к актёрам, чтобы не позорить профессию.

"Человек снялся в эпизоде, а его вдруг стали называть актёром. В таком случае мне обидно за профессию. В нашем сообществе его никто не знает", — отметил Ермак в беседе с изданием "Аргументы и Факты".

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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