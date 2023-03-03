Звезда "Глухаря-3" Дмитрий Ермак прокомментировал участие актёра Канахина в теракте под Брянском

0:47 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Дмитрий Ермак прокомментировал возможное участие Кирилла Канахина в нападении диверсионной группы на село Любечане в Брянской области.

На появившихся в Сети фотографиях участников диверсионной группы пользователи узнали Кирилла Канахина, который в 2010 году снялся в эпизодической роли в российском сериале "Глухарь-3".

Актёр Дмитрий Ермак, сыгравший в третьем сезоне "Глухаря" опера Петра Матюшина, призвал не причислять Канахина к актёрам, чтобы не позорить профессию.

"Человек снялся в эпизоде, а его вдруг стали называть актёром. В таком случае мне обидно за профессию. В нашем сообществе его никто не знает", — отметил Ермак в беседе с изданием "Аргументы и Факты".