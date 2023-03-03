Певица Илона Броневицкая рассказала, как живёт её мать, народная артистка СССР Эдита Пьеха.
Броневицкая отметила, что Эдита Станиславовна живёт в хороших условиях. Певица редко выходит из дома в силу возраста. В июле этого года артистке исполнится 86 лет.
"Мы смогли уберечь маму от заражения коронавирусом. Она наслаждается тишиной и свежим воздухом на своём огромном участке", — заявила дочь артистки в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".
Поделилась Броневицкая и взглядами Эдиты Станиславовны на спецоперацию. По её словам, Пьеха сильно переживает из-за нынешней политической ситуации.
"Она бывала в горячих точках. И присягнула своей стране. Наша семья на стороне своей родины", — резюмировала дочь певицы.
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