Эксперты ток-шоу "Место встречи" потребовали запретить сериал "Сваты" на российском ТВ

В программе "Место встречи" на телеканале НТВ подняли вопрос о запрете показа сериала "Сваты" на российском ТВ.

Эксперты политического ток-шоу отметили, что сериал нужно убрать из российского телеэфира, так как его производством занималась студия "Квартал-95", а в качестве продюсера в титрах указан лично Владимир Зеленский. Участники программы высказали предположение, что доходы от показа сериала в РФ могут идти на спонсирование ВСУ.

Продюсер Дмитрий Ашуров не согласен с экспертами. В интервью для портала BLITZ+ он отметил, что сериал "Сваты" должен остаться на российских телеэкранах из-за главного посыла проекта.

"Этот проект не российский, не украинский. Он народный. Сериал олицетворяет дружбу между народами. В нём поднимается важность семейных ценностей и взаимопомощи", — подчеркнул продюсер.