В марте в "Школе современной пьесы" покажут "Женское счастье"

Хотите узнать, что на самом деле хочет женщина? 10, 11 и 12 марта в театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.
В центре событий — молодая журналистка. У нее есть все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой. Она анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное в погоне за успехом…
Режиссёр — Мария Федосова.
Фотограф — Петр Захаров
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.