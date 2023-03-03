Виртуальный концерт группы ABBA отправится в мировое турне

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Виртуальный концерт ABBA "Voyage" отправится в мировое турне.

Премьера 3D-концерта группы ABBA прошла в мае 2022 года на специально построенной для шоу лондонской арене.

Зрителей в течение 90 минут радовали голограммы музыкантов. Внешность артистов, которым сегодня уже за 70 лет, была воссоздана по их выступлениям 1979 года, когда группа переживала расцвет популярности.

Работа над проектом велась шесть лет. Участники коллектива много часов выступали перед камерой, чтобы технологии максимально реалистично передали их движения на сцене, пишет издание Variety.

Созданием визуальных эффектов занималась студия Industrial Light & Magic. Она работала над спецэффектами для таких фильмов, как "Звёздные войны", "Аватар" и "Гарри Поттер".

Список стран, в которых можно будет увидеть шоу, пока не оглашается.