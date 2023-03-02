Режиссёр Никита Михалков: первая премия евразийского аналога "Оскара" пройдёт в 2024 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр Никита Михалков предположил, что первая премия Евразийской киноакадемии может пройти уже в 2024 году.

Никита Сергеевич выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии ещё весной прошлого года. Режиссёр отмечал, что она может стать аналогом американского "Оскара".

Согласно задумке Михалкова, в Евразийскую академию должны войти признанные кинематографисты из Китая, Индии и Кореи.

"Не думаю, что в 2023 году кинопремия будет организована полностью. В этом году нужно провести подготовительную работу. Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку", — цитирует режиссёра ТАСС.

Примечательно, что в 1995 году Никита Сергеевич стал лауреатом премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", главные роли в котором сыграли Олег Меньшиков и Ингеборга Дапкунайте.