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Певец Николай Басков высмеял дреды и пластические операции Киркорова на премии "Виктория"

1:02
Культура

Певец Николай Басков высмеял внешний вид Филиппа Киркорова на музыкальной премии "Виктория".

Певец Николай Басков высмеял дреды и пластические операции Киркорова на премии "Виктория"

Басков выступил в роли ведущего мероприятия. Во время премии народный артист РФ подшучивал над получающими награды коллегами по сцене. Не избежал данной участи и давний оппонент золотого голоса российской эстрады Филипп Киркоров.

Басков резко пошутил над недавними пластическими операциями Киркорова, после чего начал высмеивать внешний вид певца.

"Сейчас Филиппу надо аккуратно сесть, чтобы не разошлись швы. Купил дреды Shamana. Я оббегал все палатки в поисках локонов, но мне сказали, что всё разобрал Киркоров", — цитирует Баскова издание "7 Дней".

Филиппу Бедросовичу "подколы" Баскова смешными не показались. Увидев реакцию Киркорова, артист попытался сгладить ситуацию и заявил, что публика обожает, когда они с Филиппом соревнуются друг с другом на сцене.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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