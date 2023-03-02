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Театр "Модерн" сыграет пронзительную историю о любви и надежде

1:42
Культура

10 марта на основной сцене театра "Модерн" покажут спектакль "Человек с глазами Моцарта". Это невероятно проникновенная, щемящая история о любви на фоне войны.

Театр "Модерн" сыграет пронзительную историю о любви и надежде

Режиссёр Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. Безграничная вера друг в друга, надежда на лучшее, любовь и общие мечты — все это объединяет одну семью, в которой каждый проходит свой нелегкий путь.

Череда событий происходит в самом начале периода немецкой оккупации. "Человек с глазами Моцарта" — такое негласное прозвище дали жители немецкому фотографу, который поселился в доме главных героев и дарил им свои снимки. Простые люди даже не подозревали, чем обернется пребывание немцев в их деревне.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Я хочу донести до зрителей силу надежды, веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Показать, как с приходом войны меняется мирный уклад, и как трудно оставаться хорошим человеком в такое время. Как те интеллигентные люди, которые до господства фашистского режима читали Гёте, Майна, в одночасье превратились в зверей…"

В спектакле звучит пронзительная музыка Гии Канчели.

Режиссер-постановщик спектакля — Юрий Грымов.

В ролях:

  • Анна Каменкова
  • Надежда Меньшова
  • Юрий Анпилогов
  • Александра Богданова
  • Марианна Канивец
  • Любовь Новак
  • Александр Сериков
  • Мария Орлова

и другие.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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