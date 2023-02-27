Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил включить в список иностранных агентов латвийскую певицу Лайму Вайкуле.
Общественный деятель написал в Минюст обращение, в котором указал на антироссийскую позицию певицы и её поддержку Украины.
Особое внимание Бородин попросил уделить недавнему концерту Вайкуле в Тель-Авиве, на котором артистка поддержала лозунг украинских националистов, пишет издание "Лайф".
Бородин также напомнил о скандальном интервью певицы. В нём она осудила спецоперацию ВС РФ на Украине, раскритиковала российскую власть и заявила, что в своё время "кормила весь Советский Союз".
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