Виталий Бородин попросил Минюст признать иноагентом осудившую СВО на Украине Лайму Вайкуле

0:46 Your browser does not support the audio element. Культура

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил включить в список иностранных агентов латвийскую певицу Лайму Вайкуле.

Общественный деятель написал в Минюст обращение, в котором указал на антироссийскую позицию певицы и её поддержку Украины.

Особое внимание Бородин попросил уделить недавнему концерту Вайкуле в Тель-Авиве, на котором артистка поддержала лозунг украинских националистов, пишет издание "Лайф".

Бородин также напомнил о скандальном интервью певицы. В нём она осудила спецоперацию ВС РФ на Украине, раскритиковала российскую власть и заявила, что в своё время "кормила весь Советский Союз".