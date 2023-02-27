Режиссёр Владимир Хотиненко планирует снять фильм о Данте с итальянцами

0:56 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр Владимир Хотиненко приостановил работу над фильмом про Данте Алигьери из-за сложившейся политической ситуации.

Хотиненко рассказал, что планировал вместе с итальянскими кинематографистами сделать фильм про личную жизнь Данте.

"Картина должна была показать жизнь писателя, наполненную мифологией и приключениями. Уже велись переговоры с итальянскими партнёрами, мы искали форму, но обстоятельства сложились так, что проект подвис в воздухе", — заявил режиссёр в беседе с изданием "Аргументы и Факты".

Хотиненко рассказал, что идея создать фильм о Данте пришла к нему во Флоренции во время экскурсии в баптистерий. Гид рассказала туристам о чаше, где крестилась Джоконда. Позже режиссёр прочёл, что там же крестился Данте. И понял, что эти взаимосвязи и параллели должны быть озвучены.