Режиссёр Владимир Хотиненко приостановил работу над фильмом про Данте Алигьери из-за сложившейся политической ситуации.
Хотиненко рассказал, что планировал вместе с итальянскими кинематографистами сделать фильм про личную жизнь Данте.
"Картина должна была показать жизнь писателя, наполненную мифологией и приключениями. Уже велись переговоры с итальянскими партнёрами, мы искали форму, но обстоятельства сложились так, что проект подвис в воздухе", — заявил режиссёр в беседе с изданием "Аргументы и Факты".
Хотиненко рассказал, что идея создать фильм о Данте пришла к нему во Флоренции во время экскурсии в баптистерий. Гид рассказала туристам о чаше, где крестилась Джоконда. Позже режиссёр прочёл, что там же крестился Данте. И понял, что эти взаимосвязи и параллели должны быть озвучены.
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